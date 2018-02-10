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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ницца
Дижон - Ницца: обзор матча 10 февраля 2018
Дижон
10.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 2
Завершен
Ницца
61'
Ж. Таварес
78'
Ж. Таварес (П)
84'
К. Чан Хун
65'
П. Лис-Мелу
67'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ницца
ГОЛ! 3:2!
К. Чан Хун
Пас отдал
Б. Жанно
84'
80'
Желтая карточка
Марлон
Желтая карточка
Р. Амалфитано
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Таварес
78'
74'
Желтая карточка
М. Балотелли
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Плеа
Пас отдал
А. Тамез
65'
ГОЛ! 1:1!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
А. Сен-Максимен
ГОЛ! 1:0!
Ж. Таварес
Пас отдал
Р. Амалфитано
61'
42'
Желтая карточка
Данте
Желтая карточка
П. Джилободжи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Эден Массуема
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-4-2
30
Рейне
4
Хаддади
4
Ямбере
3
Джилободжи
19
Розье
23
Слити
17
Абид
15
Бальмон
20
Амалфитано
11
Таварес
22
Саид
3-3-1-2
44
Бенитес
6
Марлон
4
Данте
5
Сарр
61
Тамез
14
Сери
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
45
Балотелли
14
Плеа
Остались в запасе
Дижон
Ницца
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
30
Йоан Кардиналь
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Дижон - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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