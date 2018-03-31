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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Марсель
Дижон - Марсель: обзор матча 31 марта 2018
Дижон
31.03.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 3
Завершен
Марсель
73'
К. Чан Хун
36'
В. Жермен
88'
Л. Окампос
90+6'
Д. Пайет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Марсель
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Пайет
Желтая карточка
Б. Рейне
90'
+2
Красная карточка
С. Ямбере
90'
+2
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Окампос
Пас отдал
В. Жермен
84'
Желтая карточка
Б. Сарр
ГОЛ! 1:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
У. Хаддади
73'
68'
Желтая карточка
М. Сансон
62'
Желтая карточка
Л. Окампос
36'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
Д. Пайет
Желтая карточка
Ф. Саммаритано
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Шека
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-3-1-2
30
Рейне
4
Хаддади
4
Ямбере
6
Лаутоа
19
Розье
8
Шека
20
Амалфитано
15
Бальмон
7
Саммаритано
11
Таварес
22
Саид
3-2-2-2-1
30
Манданда
70
Сарр
6
Роланду
23
Рами
8
Камара
14
Густаво
99
Ангисса
8
Сансон
10
Пайет
7
Окампос
98
Жермен
Остались в запасе
Дижон
Марсель
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Дижон - Марсель
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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