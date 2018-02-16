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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Дижон
Монако - Дижон: обзор матча 16 февраля 2018
Монако
16.02.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 26 тур
4 : 0
Завершен
Дижон
13'
Б. Кейта
69'
Фабиньо (П)
87'
Р. Лопеш
90+3'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Дижон
ГОЛ! 4:0!
К. Глик
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
Р. Лопеш
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Фабиньо
69'
65'
Желтая карточка
С. Ямбере
Желтая карточка
К. Глик
56'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
Д. Сидибе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
21
Эден Массуема
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Субашич
15
Глик
21
Жемерсон
24
Раджи
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
27
Дьякаби
18
Лемар
9
Йоветич
4-4-1-1
30
Рейне
19
Розье
3
Джилободжи
4
Ямбере
4
Хаддади
23
Слити
17
Абид
15
Бальмон
20
Амалфитано
22
Чан Хун
11
Таварес
Остались в запасе
Монако
Дижон
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Эден Массуема
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Монако - Дижон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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