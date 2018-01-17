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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Дижон
ПСЖ - Дижон: обзор матча 17 января 2018
ПСЖ
17.01.2018, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
8 : 0
Завершен
Дижон
4'
А. Ди Мария
15'
А. Ди Мария
21'
Э. Кавани
42'
Неймар
57'
Неймар
73'
Неймар
77'
К. Мбаппе
83'
Неймар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Дижон
ГОЛ с пенальти! 8:0!
Неймар
83'
ГОЛ! 7:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
77'
ГОЛ! 6:0!
Неймар
Пас отдал
Ю. Бершиче
73'
63'
Желтая карточка
Э. Массуема
ГОЛ! 5:0!
Неймар
57'
ГОЛ! 4:0!
Неймар
42'
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
21'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Неймар
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
4-1-3-2
23
Ареоля
17
Бершиче
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
6
Верратти
10
Неймар
20
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Дракслер
4-3-1-2
30
Рейне
26
Чафик
27
Варро
4
Ямбере
19
Розье
17
Абид
14
Мари
8
Шека
22
Чан Хун
9
Жанно
22
Саид
Остались в запасе
ПСЖ
Дижон
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча ПСЖ - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
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