Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - ПСЖ
Дижон - ПСЖ: обзор матча 14 октября 2017
Дижон
14.10.2017, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
87'
Б. Жанно
71'
Т. Менье
90+2'
Т. Менье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - ПСЖ
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Т. Менье
Желтая карточка
Б. Жанно
89'
ГОЛ! 1:1!
Б. Жанно
87'
75'
Желтая карточка
А. Рабьо
71'
ГОЛ! 0:1!
Т. Менье
52'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
В. Розье
50'
48'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Желтая карточка
Н. Слити
42'
40'
Желтая карточка
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Шека
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-4-1-1
30
Рейне
4
Хаддади
27
Варро
3
Джилободжи
19
Розье
23
Слити
14
Мари
20
Амалфитано
8
Шека
22
Чан Хун
9
Жанно
3-2-1-3-1
23
Ареоля
10
Алвес
5
Маркиньос
3
Кимпембе
12
Менье
17
Бершиче
12
Рабьо
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
10
Мбаппе
Остались в запасе
Дижон
ПСЖ
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Кевин Трапп
ВР
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Дижон - ПСЖ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Дижон
ПСЖ
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
4
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
5
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
Вчера, 16:07
11
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Карпин грубо ответил на вопрос о Сафонове
01:45
4
Бубнов назвал единственного игрока сборной России, которого взял бы в сборную СССР
01:19
Сафонов перевел бывшей жене крупную сумму денег
Вчера, 21:31
5
Галицкий посетил раздевалку сборной России и тепло пообщался с игроками
Вчера, 19:25
1
Сафонова раскритиковали за попытки лишить дочь денег
Вчера, 16:07
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+