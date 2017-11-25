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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Тулуза
Дижон - Тулуза: обзор матча 25 ноября 2017
Дижон
25.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
42'
К. Чан Хун
57'
Шека
64'
У. Саид
71'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Тулуза
Желтая карточка
В. Розье
79'
71'
ГОЛ! 3:1!
А. Делор
Пас отдал
К. Жан
ГОЛ! 3:0!
У. Саид
Пас отдал
Ж. Таварес
64'
ГОЛ! 2:0!
Шека
57'
Желтая карточка
Шека
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Чан Хун
Пас отдал
У. Саид
42'
34'
Желтая карточка
А. Бли
16'
Желтая карточка
К. Жульен
Желтая карточка
С. Ямбере
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Шека
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
4-2-2-2
30
Рейне
4
Хаддади
4
Ямбере
3
Джилободжи
26
Чафик
8
Шека
20
Амалфитано
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Саид
11
Таварес
4-2-2-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Диоп
6
Жульен
20
Яго
29
Бли
18
Каюзак
11
Тойвонен
10
Градель
10
Жан
9
Саного
Остались в запасе
Дижон
Тулуза
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
6
Ибраим Сангаре
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
19
Валентен Розье
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Дижон - Тулуза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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