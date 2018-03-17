Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Дижон
Монпелье - Дижон: обзор матча 17 марта 2018
Монпелье
17.03.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Дижон
59'
Э. Скири
66'
Д. Сио
27'
У. Саид
90+1'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Дижон
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
У. Саид
89'
Желтая карточка
С. Ямбере
88'
Желтая карточка
Ж. Таварес
ГОЛ! 2:1!
Д. Сио
Пас отдал
Н. Иконе
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Скири
Пас отдал
К. Нинга
59'
Желтая карточка
П. Ласн
56'
44'
Желтая карточка
Ж. Мари
27'
ГОЛ! 0:1!
У. Саид
Пас отдал
Н. Слити
23'
Желтая карточка
У. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Мендеш
18
Поти
6
Ласн
6
Скири
2
Агилар
20
Долли
29
Нинга
13
Сио
3-2-3-2
30
Рейне
3
Джилободжи
4
Ямбере
6
Лаутоа
26
Чафик
19
Розье
14
Мари
20
Амалфитано
23
Слити
22
Саид
11
Таварес
Остались в запасе
Монпелье
Дижон
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Шека
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Монпелье - Дижон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Дижон
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+