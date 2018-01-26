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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 26 января 2018
Дижон
26.01.2018, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
30'
Ф. Бальмон
66'
Ж. Таварес
41'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
90'
+1
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 2:1!
Ж. Таварес
Пас отдал
Ф. Бальмон
66'
Желтая карточка
М. Абид
52'
Желтая карточка
В. Розье
43'
41'
ГОЛ! 1:1!
И. Сарр
Пас отдал
Б. Бурижо
34'
Желтая карточка
В. Хазри
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бальмон
Пас отдал
В. Розье
30'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Шека
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
4-4-1-1
30
Рейне
6
Лаутоа
4
Ямбере
4
Хаддади
19
Розье
23
Слити
8
Шека
15
Бальмон
17
Абид
7
Саммаритано
11
Таварес
4-2-1-2
40
Коубек
14
Траоре
5
Бенсебаини
23
Наньон
24
Бааль
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
23
Эну
10
Хазри
Остались в запасе
Дижон
Ренн
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Дижон - Ренн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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