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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Лилль
Дижон - Лилль: обзор матча 16 декабря 2017
Дижон
16.12.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
12'
У. Саид
17'
Р. Амалфитано
35'
Ф. Балло-Туре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Лилль
88'
Желтая карточка
Л. Араухо
Желтая карточка
Ж. Мари
80'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ф. Балло-Туре
35'
ГОЛ! 2:0!
Р. Амалфитано
Пас отдал
У. Саид
17'
ГОЛ! 1:0!
У. Саид
Пас отдал
М. Абид
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Ромен Амалфитано
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Яссин Бензия
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-2-2-2
30
Рейне
26
Чафик
4
Ямбере
3
Джилободжи
19
Розье
20
Амалфитано
17
Абид
7
Саммаритано
22
Чан Хун
22
Саид
9
Жанно
3-4-1-2
16
Меньян
24
Малку
5
Сумаоро
6
Алонсо
32
Ие
10
Амаду
23
Мендес
97
Балло-Туре
8
Бензия
9
Понсе
19
Пепе
Остались в запасе
Дижон
Лилль
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Дижон - Лилль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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