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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Дижон
Марсель - Дижон: обзор матча 06 августа 2017
Марсель
06.08.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Дижон
51'
К. Н'Жи
54'
Ф. Товен
72'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Дижон
Замена
Г. Сертик
️️️️
Л. Густаво
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
М. Лопес
72'
66'
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
У. Саид
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Сансон
60'
59'
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Н. Слити
ГОЛ! 2:0!
Ф. Товен
Пас отдал
В. Жермен
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
В. Жермен
51'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Пайет
46'
Желтая карточка
Л. Густаво
36'
10'
Замена
С. Варро
️️️️
В. Лаутоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЛП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ПП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
27
Эвра
6
Роланду
23
Рами
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-3-1-2
30
Рейне
19
Розье
6
Лаутоа
4
Хаддади
4
Ямбере
20
Амалфитано
14
Мари
23
Слити
22
Чан Хун
22
Саид
9
Жанно
8
Сансон
99
Ангисса
99
Ангисса
8
Сансон
10
Пайет
9
Н'Жи
9
Н'Жи
10
Пайет
14
Густаво
22
Сертик
22
Сертик
14
Густаво
6
Лаутоа
27
Варро
27
Варро
6
Лаутоа
22
Саид
15
Бальмон
15
Бальмон
22
Саид
23
Слити
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Слити
Остались в запасе
Марсель
Дижон
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
1
Бенжамин Лерой
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Дижон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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