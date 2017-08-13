Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монако
Дижон - Монако: обзор матча 13 августа 2017
Дижон
13.08.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 4
Завершен
Монако
43'
У. Саид
3'
Р. Фалькао
25'
Жемерсон
37'
Р. Фалькао
51'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монако
66'
Желтая карточка
Д. Сидибе
62'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
51'
ГОЛ! 1:4!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
ГОЛ! 1:3!
У. Саид
Пас отдал
Р. Амалфитано
43'
37'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Дьякаби
25'
ГОЛ! 0:2!
Жемерсон
Пас отдал
Ж. Моутинью
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
К. Глик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
23
Наим Слити
ЛП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ПП
22
Квон Чан Хун
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Рейне
25
Бука
26
Ланг
27
Варро
4
Ямбере
19
Розье
23
Слити
14
Мари
20
Амалфитано
22
Чан Хун
22
Саид
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
6
Фабиньо
8
Моутинью
9
Лопеш
18
Лемар
27
Дьякаби
9
Фалькао
Остались в запасе
Дижон
Монако
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
21
Эден Массуема
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Дижон - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Дижон
Монако
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
Вчера, 22:27
Стала известна степень серьезности травмы Головина
12 ноября
2
Агент Головина оценил возможное возвращение футболиста в РПЛ
10 ноября
1
Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы
9 ноября
Головин рискует пропустить ближайшие матчи сборной России
9 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+