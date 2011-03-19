Жером Лерой - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Лерой
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бетюн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1974 (48 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Лерой
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бетюн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 ноября 1974 (48 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|33
|2
|4
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -52'
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Нанси (Нанси)
|15.05.2011
|1' -62'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|44'
|11.05.2011
|1' -81'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Кан (Кан)
|08.05.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|30.04.2011
|46' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|24.04.2011
|71' -90'
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|16.04.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|09.04.2011
|46' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|02.04.2011
|1' -62'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Осер (Осер)
|21'
|19.03.2011
|1' -53'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|11.03.2011
|1' -61'
|Ренн (Ренн)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|26'
|05.03.2011
|1' -77'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|26.02.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ланс (Ланс)
|70'
|20.02.2011
|63' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|13.02.2011
|1' -75'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|51'
|05.02.2011
|1' -63'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|29.01.2011
|19' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|5:1
|Ренн (Ренн)
|15.01.2011
|1' -76'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|56'
|22.12.2010
|54' -90'
|Кан (Кан)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|18.12.2010
|1' -59'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Валансьен (Валансьен)
|12.12.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|04.12.2010
|56' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Монако (Монако)
|01.12.2010
|87' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|27.11.2010
|1' -75'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|39'
|20.11.2010
|56' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Брест (Брест)
|81'
|14.11.2010
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|23.10.2010
|1' -60'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|17.10.2010
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|66'
|03.10.2010
|67' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)
|77'
|25.09.2010
|1' -73'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|72'
|19.09.2010
|63' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|11.09.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Сошо (Монбельяр)
|85'
|28.08.2010
|1' -64'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|14.08.2010
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|07.08.2010
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|Лилль (Лилль)