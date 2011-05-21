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Жером Лерой
Статистика
Жером Лерой - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1974 (52), Бетюн
#6 | Полузащитник
185 см | 80 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
33
2
4
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
0 : 2
21.05.2011
Нанси
1' - 52'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1 : 2
15.05.2011
Ренн
1' - 62'
44'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 1
11.05.2011
Кан
1' - 81'
Франция. Лига 1, 34 тур
Валансьен
2 : 0
08.05.2011
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ренн
0 : 0
30.04.2011
Бордо
46' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
1 : 0
24.04.2011
Ренн
71' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
16.04.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
2 : 0
09.04.2011
Ренн
46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
0 : 0
02.04.2011
Осер
1' - 62'
21'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1 : 1
19.03.2011
Ренн
1' - 53'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
0 : 2
11.03.2011
Марсель
1' - 61'
26'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 1
05.03.2011
Ренн
1' - 77'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
2 : 0
26.02.2011
Ланс
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 2
20.02.2011
Ренн
63' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2 : 0
13.02.2011
Ницца
1' - 75'
51'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1 : 0
05.02.2011
ПСЖ
1' - 63'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сошо
5 : 1
29.01.2011
Ренн
19' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4 : 0
15.01.2011
Арль-Авиньон
1' - 76'
56'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
54' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 0
18.12.2010
Валансьен
1' - 59'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 0
12.12.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
04.12.2010
Монако
56' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
01.12.2010
Ренн
87' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 0
27.11.2010
Ренн
1' - 75'
39'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
20.11.2010
Брест
56' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
2 : 1
14.11.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
0 : 1
23.10.2010
Монпелье
1' - 60'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
0 : 0
17.10.2010
Ренн
1' - 90'
66'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 1
03.10.2010
Тулуза
67' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
1 : 2
25.09.2010
Ренн
1' - 73'
72'
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
0 : 0
19.09.2010
Ренн
63' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
2 : 1
11.09.2010
Сошо
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
28.08.2010
Ренн
1' - 64'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
0 : 0
21.08.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Нанси
0 : 3
14.08.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
1 : 1
07.08.2010
Лилль
1' - 90'
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