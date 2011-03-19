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    Жером Лерой - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Жером
    Фамилия Лерой
    Команда Истр
    Состав Основной
    Родной город Бетюн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1974 (48 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 33 2 4 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -52' Ренн (Ренн) 0:2 Нанси (Нанси)
    15.05.2011 1' -62' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:2 Ренн (Ренн)
    44'
    11.05.2011 1' -81' Ренн (Ренн) 1:1 Кан (Кан)
    08.05.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:0 Ренн (Ренн)
    30.04.2011 46' -90' Ренн (Ренн) 0:0 Бордо (Бордо)
    24.04.2011 71' -90' Монако (Монако) 1:0 Ренн (Ренн)
    16.04.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    09.04.2011 46' -90' Брест (Брест) 2:0 Ренн (Ренн)
    02.04.2011 1' -62' Ренн (Ренн) 0:0 Осер (Осер)
    21'
    19.03.2011 1' -53' Лион (Лион) 1:1 Ренн (Ренн)
    11.03.2011 1' -61' Ренн (Ренн) 0:2 Марсель (Марсель)
    26'
    05.03.2011 1' -77' Монпелье (Монпелье) 0:1 Ренн (Ренн)
    26.02.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Ланс (Ланс)
    70'
    20.02.2011 63' -90' Тулуза (Тулуза) 1:2 Ренн (Ренн)
    13.02.2011 1' -75' Ренн (Ренн) 2:0 Ницца (Ницца)
    51'
    05.02.2011 1' -63' Ренн (Ренн) 1:0 ПСЖ (Париж)
    29.01.2011 19' -90' Сошо (Монбельяр) 5:1 Ренн (Ренн)
    15.01.2011 1' -76' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    56'
    22.12.2010 54' -90' Кан (Кан) 1:0 Ренн (Ренн)
    18.12.2010 1' -59' Ренн (Ренн) 1:0 Валансьен (Валансьен)
    12.12.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Ренн (Ренн)
    04.12.2010 56' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Монако (Монако)
    01.12.2010 87' -90' Марсель (Марсель) 0:0 Ренн (Ренн)
    27.11.2010 1' -75' Лорьян (Лорьян) 2:0 Ренн (Ренн)
    39'
    20.11.2010 56' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Брест (Брест)
    81'
    14.11.2010 Был в запасе Осер (Осер) 2:1 Ренн (Ренн)
    23.10.2010 1' -60' Ренн (Ренн) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    17.10.2010 1' -90' Ланс (Ланс) 0:0 Ренн (Ренн)
    66'
    03.10.2010 67' -90' Ренн (Ренн) 3:1 Тулуза (Тулуза)
    77'
    25.09.2010 1' -73' Ницца (Ницца) 1:2 Ренн (Ренн)
    72'
    19.09.2010 63' -90' ПСЖ (Париж) 0:0 Ренн (Ренн)
    11.09.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Сошо (Монбельяр)
    85'
    28.08.2010 1' -64' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.08.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    14.08.2010 1' -90' Нанси (Нанси) 0:3 Ренн (Ренн)
    07.08.2010 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 Лилль (Лилль)
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