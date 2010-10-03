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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 03 октября 2010
Ренн
03.10.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 1
Завершен
Тулуза
44'
Р. Данзе
77'
К. Мангане
82'
С. Марво (П)
87'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
ГОЛ! 3:1!
М. Сиссоко
Пас отдал
П. Машаду
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Марво
Желтая карточка
М. Валверде
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Манджек
ГОЛ! 2:0!
К. Мангане
Пас отдал
Ж. Лерой
Замена
А. Камара
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Я. Тафе
Замена
Ж. Лерой
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 1:0!
Р. Данзе
Пас отдал
В. Уго Монтаньо
15'
Замена
Д. Браатен
️️️️
Э. Дидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
40
Жорж Манджек
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
12
Мангане
27
Кана-Бийик
29
Данзе
6
М'Вила
40
Манджек
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
12
Марво
31
Монтаньо
3-2-4-1
28
Валверде
17
Джуниньо
3
Конгре
4
Четто
6
Дево
6
Капу
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
17
Сиссоко
9
Тафе
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
40
Манджек
3
Думбия
3
Думбия
40
Манджек
31
Монтаньо
9
Камара
9
Камара
31
Монтаньо
17
Дидо
22
Браатен
22
Браатен
17
Дидо
9
Тафе
9
Сантандер
9
Сантандер
9
Тафе
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ренн - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Роазон Парк
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