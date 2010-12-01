Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ренн
Марсель - Ренн: обзор матча 01 декабря 2010
Марсель
01.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ренн
Замена
Ж. Лерой
️️️️
А. Камара
Замена
Я. Браими
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
С. Супрайен
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Реми
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Б. Шейру
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Манджек
Желтая карточка
Брандао
Пенальти не реализован!
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
С. Манданда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ПАЗ
40
Жорж Манджек
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Манданда
5
Хайнце
25
Мбиа
20
Диавара
77
Каборе
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
24
Айю
11
Брандао
14
Реми
3-2-4-1
1
Дюшез
16
Фанни
27
Кана-Бийик
18
Супрайен
29
Данзе
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
10
Дальма
9
Камара
40
Манджек
31
Монтаньо
8
Шейру
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
8
Шейру
14
Реми
7
Абриэль
7
Абриэль
14
Реми
9
Камара
6
Лерой
6
Лерой
9
Камара
40
Манджек
3
Думбия
3
Думбия
40
Манджек
9
Кембо-Экоко
8
Браими
8
Браими
9
Кембо-Экоко
Остались в запасе
Марсель
Ренн
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
33
Франк Жульенн
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
33
Франк Жульенн
ЦФ
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Марсель - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Ренн
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+