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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 07 августа 2010
Ренн
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
25'
И. Бангура
62'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
М. Сов
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
М. Дебюши
Замена
Ж. Манджек
️️️️
С. Марво
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Замена
А. Гьян
️️️️
И. Бангура
Замена
Т. Де Мело
️️️️
С. Дюмон
Желтая карточка
Р. Данзе
Желтая карточка
К. Мангане
ГОЛ! 1:0!
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
8
Ясин Браими
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-4-1-1
1
Дюшез
16
Фанни
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
12
Мангане
6
Лерой
18
Лемуан
10
Дальма
8
Браими
12
Марво
3
Бангура
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
18
Берья
23
Рами
19
Эмерсон
24
Мавуба
6
Дюмон
15
Бальмон
10
Азар
11
Фро
17
Сов
12
Марво
40
Манджек
40
Манджек
12
Марво
8
Браими
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
8
Браими
3
Бангура
3
Гьян
3
Гьян
3
Бангура
17
Сов
7
Обраньяк
7
Обраньяк
17
Сов
11
Фро
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Фро
6
Дюмон
9
Де Мело
9
Де Мело
6
Дюмон
Остались в запасе
Ренн
Лилль
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Барель Моуко
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ренн - Лилль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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