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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Нанси
Ренн - Нанси: обзор матча 21 мая 2011
Ренн
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Нанси
16'
Б. Траоре
90'
Ж. Фере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Нанси
ГОЛ! 0:2!
Ж. Фере
Желтая карточка
Ю. Хаджи
Замена
А. Н'Диайе
️️️️
С. Диаките
Замена
А. Камара
️️️️
С. Дальма
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
С. Диаките
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Замена
Я. Браими
️️️️
Ж. Лерой
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Р. Леметр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
8
Ясин Браими
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
Нанси
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
4-1-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
27
Кана-Бийик
18
Супрайен
12
Мангане
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
10
Дальма
12
Букари
31
Монтаньо
4-5-1
16
Грегорини
20
Кретьен Бассер
17
Луис
3
Сами
25
Леметр
21
Н'Гуэмо
25
Фере
27
Бризон
6
Беренге
8
Траоре
15
Хаджи
6
Лерой
8
Браими
8
Браими
6
Лерой
10
Дальма
9
Камара
9
Камара
10
Дальма
18
Лемуан
40
Манджек
40
Манджек
18
Лемуан
Диаките
21
Н'Диайе
21
Н'Диайе
Диаките
8
Траоре
32
Диаките
32
Диаките
8
Траоре
Остались в запасе
Ренн
Нанси
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ренн - Нанси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Роазон Парк
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