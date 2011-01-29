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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Ренн
Сошо - Ренн: обзор матча 29 января 2011
Сошо
29.01.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
5 : 1
Завершен
Ренн
19'
М. Майга
43'
М. Мартен
52'
Б. Идейе
73'
Р. Будебуз (П)
85'
М. Майга
54'
А. Букари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Ренн
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Майга
Замена
М. Пейберне
️️️️
Д. Соже
ГОЛ! 5:1!
М. Майга
Пас отдал
Р. Будебуз
Замена
В. Ногейра
️️️️
К. Анин
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Р. Будебуз
Красная карточка
Н. Дюшез
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Я. Браими
ГОЛ! 3:1!
А. Букари
Пас отдал
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 3:0!
Б. Идейе
ГОЛ! 2:0!
М. Мартен
19'
Замена
Ж. Лерой
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
Пас отдал
Д. Перки
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
4-2-1-3
1
Крос
23
Соже
6
Анин
19
Фати
24
Перки
6
Жоссе
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
20
Майга
19
Морис-Белэй
4-1-4-1
1
Дюшез
27
Кана-Бийик
12
Мангане
29
Данзе
28
Теофил-Катерин
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
8
Браими
6
Теттей
10
Дальма
12
Букари
23
Соже
14
Пейберне
14
Пейберне
23
Соже
6
Анин
5
Ногейра
5
Ногейра
6
Анин
20
Майга
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Майга
10
Дальма
6
Лерой
6
Лерой
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
9
Камара
9
Камара
9
Кембо-Экоко
8
Браими
31
Монтаньо
31
Монтаньо
8
Браими
Остались в запасе
Сошо
Ренн
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
Остались в запасе
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Сошо - Ренн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Огюст Бональ
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