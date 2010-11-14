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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Ренн
Осер - Ренн: обзор матча 14 ноября 2010
Осер
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
67'
В. Бирса
86'
Ж. Кверсия
71'
Ж. Кембо-Экоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Ренн
Желтая карточка
К. Шафни
Желтая карточка
Р. Данзе
ГОЛ! 2:1!
Ж. Кверсия
Пас отдал
Р. Конту
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
В. Бирса
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Олиеч
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кембо-Экоко
Желтая карточка
Б. Педретти
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
С. Грихтинг
Замена
С. Марво
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
Р. Конту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
9
Абдул Камара
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
4-4-1-1
16
Сорен
15
Дудка
12
Миньо
6
Кулибали
3
Грихтинг
25
Педретти
23
Бирса
88
Ндинга
14
Олиеч
7
Саммаритано
18
Конту
4-1-4-1
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
6
М'Вила
9
Кембо-Экоко
10
Дальма
8
Браими
3
Думбия
31
Монтаньо
14
Олиеч
25
Шафни
25
Шафни
14
Олиеч
23
Бирса
20
Кверсия
20
Кверсия
23
Бирса
9
Кембо-Экоко
9
Камара
9
Камара
9
Кембо-Экоко
8
Браими
12
Марво
12
Марво
8
Браими
Остались в запасе
Осер
Ренн
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Осер - Ренн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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