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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ренн
Лион - Ренн: обзор матча 19 марта 2011
Лион
19.03.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
34'
Б. Гомис
87'
К. Теофил-Катерин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ренн
ГОЛ! 1:1!
К. Теофил-Катерин
Пас отдал
Д. Бойе
Замена
Д. Бойе
️️️️
С. Дальма
Замена
Ж. Пье
️️️️
Д. Бриан
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Т. Думбия
Замена
Д. Верхоек
️️️️
А. Камара
Красная карточка
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Д. Ловрен
Желтая карточка
С. Дальма
Желтая карточка
А. Теттей
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Лисандро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛП
28
Жереми Тулалан
(К)
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЛЗ
12
Кадер Мангане
(К)
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ПЗ
10
Стефан Дальма
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ПП
9
Абдул Камара
ЛФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
6
Жером Лерой
РФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
6
Ловрен
15
Диакате
15
Ревейер
9
Лисандро
28
Тулалан
15
Пьянич
7
Бриан
8
Гуркюфф
18
Гомис
4-1-2-3
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
12
Мангане
27
Кана-Бийик
29
Данзе
6
М'Вила
6
Теттей
10
Дальма
6
Лерой
31
Монтаньо
9
Камара
7
Бриан
26
Пье
26
Пье
7
Бриан
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
9
Камара
12
Верхоек
12
Верхоек
9
Камара
10
Дальма
21
Бойе
21
Бойе
10
Дальма
6
Лерой
3
Думбия
3
Думбия
6
Лерой
Остались в запасе
Лион
Ренн
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лион - Ренн
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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