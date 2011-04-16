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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 16 апреля 2011
Ренн
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 2
Завершен
Лорьян
23'
С. Дальма
51'
К. Гамейро
62'
Ф. Коклен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лорьян
Вторая желтая
Ж. Кана-Бийик
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
Замена
Ж. Суну
️️️️
К. Гамейро
Замена
Д. Фаншон
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Д. Бойе
️️️️
Р. Данзе
Желтая карточка
Г. Бурийон
ГОЛ! 1:2!
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Амалфитано
Замена
Ж. Манджек
️️️️
А. Букари
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
Замена
С. Диарра
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Я. Джеббур
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Вторая желтая
С. Супрайен
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
С. Супрайен
ГОЛ! 1:0!
С. Дальма
Пас отдал
Ж. Кембо-Экоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
12
Мангане
27
Кана-Бийик
18
Супрайен
6
М'Вила
6
Лерой
10
Дальма
9
Кембо-Экоко
12
Букари
31
Монтаньо
4-1-3-2
16
Одар
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
21
Морель
6
Бака
13
Коклен
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
15
Ромао
9
Гамейро
22
Монне-Паке
9
Кембо-Экоко
24
Джеббур
24
Джеббур
9
Кембо-Экоко
29
Данзе
21
Бойе
21
Бойе
29
Данзе
12
Букари
40
Манджек
40
Манджек
12
Букари
13
Коклен
0
Фаншон
0
Фаншон
13
Коклен
22
Монне-Паке
27
Диарра
27
Диарра
22
Монне-Паке
9
Гамейро
91
Суну
91
Суну
9
Гамейро
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
12
Джон Верхоек
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон Верхоек
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Лорьян
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Роазон Парк
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