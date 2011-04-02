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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Осер
Ренн - Осер: обзор матча 02 апреля 2011
Ренн
02.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Осер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Осер
Желтая карточка
К. Шафни
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
С. Дальма
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
С. Супрайен
Желтая карточка
С. Дальма
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
Замена
С. Ангбар
️️️️
С. Грихтинг
Желтая карточка
Ж. Лерой
14'
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-1-3-2
1
Дюшез
29
Данзе
12
Мангане
27
Кана-Бийик
18
Супрайен
6
М'Вила
6
Лерой
10
Дальма
6
Теттей
12
Букари
12
Верхоек
4-5-1
16
Сорен
23
Берто
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
88
Ндинга
25
Шафни
23
Бирса
18
Конту
18
Супрайен
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
18
Супрайен
10
Дальма
18
Лемуан
18
Лемуан
10
Дальма
6
Лерой
3
Думбия
3
Думбия
6
Лерой
3
Грихтинг
2
Ангбар
2
Ангбар
3
Грихтинг
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
Остались в запасе
Ренн
Осер
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ренн - Осер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Роазон Парк
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