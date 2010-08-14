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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ренн
Нанси - Ренн: обзор матча 14 августа 2010
Нанси
14.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
49'
В. Уго Монтаньо
58'
Я. Браими
87'
И. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ренн
ГОЛ! 0:3!
И. Бангура
Замена
Ж. Манджек
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
К. Малонга
️️️️
М. Ваируа
Замена
И. Бангура
️️️️
Я. Браими
Замена
С. Диаките
️️️️
Б. Гаванон
ГОЛ! 0:2!
Я. Браими
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Замена
А. Кювилье
️️️️
П. Ало'О Эфулу
19'
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Ф. Лемуан
Красная карточка
А. Н'Диайе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
4-5-1
1
Брасильяно
25
Леметр
17
Луис
3
Сами
20
Кретьен Бассер
25
Фере
27
Бризон
21
Н'Диайе
24
Гаванон
14
Ало'О Эфулу
19
Ваируа
4-1-4-1
1
Дюшез
29
Данзе
28
Теофил-Катерин
16
Фанни
12
Мангане
6
М'Вила
8
Браими
18
Лемуан
10
Дальма
6
Лерой
31
Монтаньо
14
Ало'О Эфулу
22
Кювилье
22
Кювилье
14
Ало'О Эфулу
19
Ваируа
4
Малонга
4
Малонга
19
Ваируа
24
Гаванон
32
Диаките
32
Диаките
24
Гаванон
31
Монтаньо
40
Манджек
40
Манджек
31
Монтаньо
18
Лемуан
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
18
Лемуан
8
Браими
3
Бангура
3
Бангура
8
Браими
Остались в запасе
Нанси
Ренн
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Нанси - Ренн
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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