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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Ренн
Ницца - Ренн: обзор матча 25 сентября 2010
Ницца
25.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
25'
Д. Любоя
7'
С. Дальма
77'
В. Уго Монтаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Ренн
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
Я. Браими
️️️️
С. Марво
Замена
А. Траоре
️️️️
А. Мунье
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 1:2!
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
Ж. Лерой
Замена
Т. Думбия
️️️️
Ж. Манджек
Замена
Х. Бамого
️️️️
Э. Мулунгуи
ГОЛ! 1:1!
Д. Любоя
Желтая карточка
Р. Данзе
ГОЛ! 0:1!
С. Дальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Стефан Дальма
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ницца
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
2-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
12
Гаке
14
Фаэ
40
Мунье
15
Кулибали
18
Диаките
27
Сабле
28
Любоя
11
Мулунгуи
4-1-3-1-1
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
27
Кана-Бийик
12
Мангане
29
Данзе
6
М'Вила
10
Дальма
40
Манджек
6
Лерой
12
Марво
31
Монтаньо
11
Мулунгуи
21
Бамого
21
Бамого
11
Мулунгуи
40
Мунье
7
Траоре
7
Траоре
40
Мунье
27
Сабле
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
27
Сабле
12
Марво
8
Браими
8
Браими
12
Марво
40
Манджек
3
Думбия
3
Думбия
40
Манджек
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
6
Лерой
Остались в запасе
Ницца
Ренн
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ницца - Ренн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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