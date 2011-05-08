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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Ренн
Валансьен - Ренн: обзор матча 08 мая 2011
Валансьен
08.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
18'
Ф. Кадир
53'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Ренн
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Данич
Замена
Ж. Саез
️️️️
Н. Те-Хе
Замена
Я. Джеббур
️️️️
К. Мангане
Замена
А. Теттей
️️️️
С. Дальма
ГОЛ! 2:0!
Г. Данич
Пас отдал
Н. Те-Хе
Желтая карточка
Р. Данзе
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Д. Бойе
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кадир
Пас отдал
Р. Коад
18'
Желтая карточка
Б. Ангуа
Желтая карточка
Г. Бонг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
12
Джон Верхоек
ЦФ
4-5-1
30
Пеннето
6
Дюкортью
5
Ангуа
13
Бонг
4
Бишевац
28
Данич
25
Нам Те-Хе
24
Коад
20
Кадир
15
Санчес
28
Пужоль
3-3-2-2
1
Дюшез
29
Данзе
27
Кана-Бийик
21
Бойе
18
Супрайен
6
М'Вила
12
Мангане
3
Думбия
10
Дальма
12
Букари
31
Монтаньо
28
Данич
5
Паллуа
5
Паллуа
28
Данич
25
Нам Те-Хе
21
Саез
21
Саез
25
Нам Те-Хе
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
12
Мангане
24
Джеббур
24
Джеббур
12
Мангане
10
Дальма
6
Теттей
6
Теттей
10
Дальма
21
Бойе
18
Лемуан
18
Лемуан
21
Бойе
Остались в запасе
Валансьен
Ренн
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
12
Джон Верхоек
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
6
Жером Лерой
ЛП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
0
Грэгори Уимби
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
12
Джон Верхоек
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
6
Жером Лерой
ЛП
9
Абдул Камара
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Валансьен - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Нунгессер
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