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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Валансьен
Ренн - Валансьен: обзор матча 18 декабря 2010
Ренн
18.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
90+3'
Ж. Кана-Бийик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Валансьен
Желтая карточка
Ж. Кана-Бийик
+3
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кана-Бийик
Пас отдал
Ф. Лемуан
+3
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Я. Браими
+1
Желтая карточка
Р. Гомис
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Данич
Желтая карточка
Ж. Манджек
Замена
Р. Коад
️️️️
Г. Лорьо
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
Р. Матер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
25
Нам Те-Хе
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
33
Франк Жульенн
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-1-4-1
1
Дюшез
24
Джеббур
27
Кана-Бийик
29
Данзе
12
Мангане
6
М'Вила
6
Лерой
9
Камара
3
Думбия
8
Браими
31
Монтаньо
4-5-1
30
Пеннето
25
Матер
4
Бишевац
5
Ангуа
6
Дюкортью
25
Нам Те-Хе
15
Санчес
6
Гомис
21
Лорьо
28
Данич
16
Самасса
8
Браими
18
Лемуан
18
Лемуан
8
Браими
6
Лерой
40
Манджек
40
Манджек
6
Лерой
21
Лорьо
24
Коад
24
Коад
21
Лорьо
28
Данич
9
Абубакар
9
Абубакар
28
Данич
Остались в запасе
Ренн
Валансьен
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
33
Франк Жульенн
ЦФ
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Валансьен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Роазон Парк
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