Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Род Фанни
Статистика
Род Фанни - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1986 (40)
#16 | Защитник
186 см | 79 кг
Франция | Бенин
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Франции 2011
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марсель
27
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
20.05.2017
Бастия
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
1 : 1
14.05.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
2 : 1
07.05.2017
Ницца
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 35 тур
Кан
1 : 5
30.04.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0 : 0
21.04.2017
Марсель
1' - 90'
85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
4 : 0
16.04.2017
Сент-Этьен
80' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
0 : 0
09.04.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 1
01.04.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
0 : 0
17.03.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 0
10.03.2017
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лорьян
1 : 4
05.03.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1 : 5
26.02.2017
ПСЖ
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
3 : 2
12.02.2017
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2 : 0
08.02.2017
Генгам
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5 : 1
27.01.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 1
22.01.2017
Марсель
1' - 90'
48'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1 : 4
15.01.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1 : 2
21.12.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
2 : 0
18.12.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1 : 2
10.12.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3 : 0
04.12.2016
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0 : 0
30.11.2016
Марсель
1' - 90'
64'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
4 : 0
26.11.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1 : 0
20.11.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 1
04.11.2016
Марсель
1' - 45'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
0 : 0
30.10.2016
Бордо
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
0 : 0
23.10.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
1 : 0
16.10.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
02.10.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
25.09.2016
Нант
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+