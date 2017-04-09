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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 09 апреля 2017
Тулуза
09.04.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
Желтая карточка
Ф. Мубандже
90'
+2
Замена
Сомалья
️️️️
А. Делор
86'
84'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Товен
Замена
О. Тойвонен
️️️️
О. Трехо
82'
Желтая карточка
И. Диоп
81'
73'
Замена
А. Бедимо
️️️️
П. Эвра
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
К. Жан
65'
45'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ф. Ангисса
44'
Желтая карточка
Б. Гомис
41'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
7
Сомалья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-1-1-1-3
40
Лафон
6
Диоп
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
29
Бли
14
Бодигер
8
Трехо
9
Делор
22
Брейтуэйт
10
Жан
3-4-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
6
Роланду
27
Эвра
8
Сансон
21
Ванкер
22
Сертик
99
Ангисса
10
Товен
10
Пайет
18
Гомис
9
Делор
7
Сомалья
7
Сомалья
9
Делор
10
Жан
10
Дурмаз
10
Дурмаз
10
Жан
8
Трехо
11
Тойвонен
11
Тойвонен
8
Трехо
27
Эвра
12
Бедимо
12
Бедимо
27
Эвра
99
Ангисса
20
Лопес
20
Лопес
99
Ангисса
10
Товен
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Товен
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Стив Яго
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Тулуза - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Муниципал
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