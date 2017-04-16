Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 16 апреля 2017
Марсель
16.04.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
4 : 0
Завершен
Сент-Этьен
22'
Ф. Товен
31'
Б. Гомис
58'
Ф. Товен
90+3'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
ГОЛ! 4:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Сансон
90'
+3
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Гомис
90'
+2
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ф. Товен
85'
Замена
Р. Фанни
️️️️
Х. Сакаи
80'
74'
Замена
Б. Корнье
️️️️
Ф. Лемуан
ГОЛ! 3:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Х. Сакаи
58'
53'
Замена
К. Малку
️️️️
Ш. М'Бенге
45'
Замена
У. Таннан
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
П. Эвра
44'
34'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ф. Товен
31'
30'
Желтая карточка
Р. Амума
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
3-4-2-1
16
Пеле
27
Эвра
6
Роланду
2
Сакаи
8
Сансон
22
Сертик
21
Ванкер
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
18
Гомис
4-2-1-3
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
4
Лакруа
12
М'Бенге
28
Теофил-Катерин
18
Лемуан
17
Верету
6
Савье
9
Берич
22
Монне-Паке
17
Амума
10
Товен
9
Н'Жи
9
Н'Жи
10
Товен
2
Сакаи
16
Фанни
16
Фанни
2
Сакаи
18
Гомис
70
Сарр
70
Сарр
18
Гомис
22
Монне-Паке
6
Таннан
6
Таннан
22
Монне-Паке
12
М'Бенге
24
Малку
24
Малку
12
М'Бенге
18
Лемуан
10
Корнье
10
Корнье
18
Лемуан
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Остались в запасе
80
Хабиб Майга
ОП
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Сент-Этьен
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+