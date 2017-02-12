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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Марсель
Нант - Марсель: обзор матча 12 февраля 2017
Нант
12.02.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
12'
Д. Карлос
20'
М. Степински
50'
А. Томассон
49'
Б. Гомис
61'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Марсель
Замена
О. Вискаррондо
️️️️
В. Ронжье
86'
Замена
В. Моимбе
️️️️
Ф. Пардо
80'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Степински
72'
66'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Гомис
61'
ГОЛ! 3:2!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Сансон
Желтая карточка
К. Джиджи
51'
ГОЛ! 3:1!
А. Томассон
Пас отдал
Л. Дюбуа
50'
49'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Х. Сакаи
42'
Желтая карточка
Ф. Товен
30'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Кабелла
30'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 2:0!
М. Степински
Пас отдал
Л. Лима
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Карлос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
27
Фелипе Пардо
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
5
Реми Кабелла
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
4-3-1-2
1
Риу
34
Карлос
26
Джиджи
6
Лима
15
Дюбуа
21
Ронжье
30
Жилле
27
Пардо
28
Томассон
14
Степински
22
Сала
4-3-1-2
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
6
Роланду
27
Эвра
20
Лопес
21
Ванкер
8
Сансон
10
Пайет
5
Кабелла
18
Гомис
21
Ронжье
4
Вискаррондо
4
Вискаррондо
21
Ронжье
27
Пардо
13
Моимбе
13
Моимбе
27
Пардо
14
Степински
27
Оливейра
27
Оливейра
14
Степински
20
Лопес
99
Ангисса
99
Ангисса
20
Лопес
18
Гомис
70
Сарр
70
Сарр
18
Гомис
5
Кабелла
10
Товен
10
Товен
5
Кабелла
Остались в запасе
Нант
Марсель
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Абдулайе Туре
ОП
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Нант - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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