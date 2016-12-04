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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нанси
Марсель - Нанси: обзор матча 04 декабря 2016
Марсель
04.12.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 0
Завершен
Нанси
46'
Ф. Товен
80'
Б. Гомис
90+3'
К. Н'Жи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нанси
ГОЛ! 3:0!
К. Н'Жи
Пас отдал
А. Исека
90'
+3
Желтая карточка
Б. Сарр
90'
+1
Замена
А. Исека
️️️️
Б. Гомис
90'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Ф. Товен
89'
88'
Замена
А. Робич
️️️️
С. Н'Гуессан
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Лопес
83'
82'
Красная карточка
Б. Педретти
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Пас отдал
Ф. Товен
80'
70'
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
А. Диарра
61'
Замена
М. Дале
️️️️
Ю. Хаджи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Лопес
46'
24'
Желтая карточка
Т. Бадила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Максим Лопес
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
21
Тобиас Бадила
ЦЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
14
Жоффри Куффа
ПП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
14
Лоик Пуе
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
22
Иссиар Диа
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Нанси
26
Винсан Муратори
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
4-3-2-1
16
Пеле
15
Губочан
16
Фанни
6
Роланду
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
9
Н'Жи
10
Товен
18
Гомис
3-4-3
32
Черник
21
Бадила
4
Дианье
2
Лангле
13
Н'Гуессан
25
Педретти
12
Диарра
14
Куффа
22
Диа
15
Хаджи
14
Пуе
10
Товен
70
Сарр
70
Сарр
10
Товен
20
Лопес
10
Хауи
10
Хауи
20
Лопес
18
Гомис
9
Исека
9
Исека
18
Гомис
12
Диарра
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
12
Диарра
15
Хаджи
9
Дале
9
Дале
15
Хаджи
13
Н'Гуессан
7
Робич
7
Робич
13
Н'Гуессан
Остались в запасе
Марсель
Нанси
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Винсан Муратори
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Антони Кура
ЛФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Дория
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
Остались в запасе
26
Винсан Муратори
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Антони Кура
ЛФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Марсель - Нанси
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Велодром
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