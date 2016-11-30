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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Марсель
Сент-Этьен - Марсель: обзор матча 30 ноября 2016
Сент-Этьен
30.11.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Марсель
90'
Замена
С. Хауи
️️️️
М. Лопес
83'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Р. Кабелла
76'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
Ф. Товен
Замена
Р. Амума
️️️️
У. Таннан
75'
Замена
В. Пажо
️️️️
А. Савье
70'
64'
Желтая карточка
Р. Фанни
Замена
А. Норден
️️️️
А. Содерлунд
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
6
Анри Савье
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
20
Максим Лопес
ПП
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Руффье
19
Погба
39
Полома
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
10
Селнаэс
17
Верету
6
Савье
6
Таннан
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
4-3-2-1
16
Пеле
2
Сакаи
16
Фанни
6
Роланду
15
Губочан
20
Лопес
21
Ванкер
99
Ангисса
10
Товен
5
Кабелла
18
Гомис
6
Таннан
17
Амума
17
Амума
6
Таннан
16
Содерлунд
70
Норден
70
Норден
16
Содерлунд
6
Савье
17
Пажо
17
Пажо
6
Савье
5
Кабелла
9
Н'Жи
9
Н'Жи
5
Кабелла
10
Товен
7
Алессандрини
7
Алессандрини
10
Товен
20
Лопес
10
Хауи
10
Хауи
20
Лопес
Остались в запасе
Сент-Этьен
Марсель
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сент-Этьен - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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