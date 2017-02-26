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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 26 февраля 2017
Марсель
26.02.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 5
Завершен
ПСЖ
70'
Р. Фанни
6'
Маркиньос
16'
Э. Кавани
50'
Л. Моура
61'
Ю. Дракслер
72'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
Желтая карточка
Р. Кабелла
84'
83'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
82'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Э. Кавани
73'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Моура
72'
ГОЛ! 1:5!
Б. Матюиди
Пас отдал
М. Верратти
ГОЛ! 1:4!
Р. Фанни
Пас отдал
М. Лопес
70'
Замена
Г. Сертик
️️️️
Ф. Товен
67'
61'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Т. Менье
55'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Пасторе
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Н'Жи
52'
50'
ГОЛ! 0:3!
Л. Моура
Пас отдал
Б. Матюиди
Замена
А. Бедимо
️️️️
П. Эвра
45'
Желтая карточка
П. Эвра
38'
29'
Желтая карточка
М. Верратти
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
6'
ГОЛ! 0:1!
Маркиньос
Пас отдал
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Максим Лопес
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Марсель
30
Брис Самба
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-3
16
Пеле
27
Эвра
6
Роланду
16
Фанни
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
20
Лопес
9
Н'Жи
10
Пайет
10
Товен
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
8
Матюиди
6
Верратти
12
Рабьо
7
Моура
15
Пасторе
10
Кавани
27
Эвра
12
Бедимо
12
Бедимо
27
Эвра
10
Товен
22
Сертик
22
Сертик
10
Товен
9
Н'Жи
5
Кабелла
5
Кабелла
9
Н'Жи
15
Пасторе
7
Дракслер
7
Дракслер
15
Пасторе
10
Кавани
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Кавани
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Моура
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Антуан Рабийяр
ЦФ
30
Брис Самба
ВР
21
Дория
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Марсель - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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