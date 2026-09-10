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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Реджис Гютне
Статистика
€ 100 тыс
Реджис Гютне - статистика
Ланс
8 декабря 1986 (39)
#1 | Вратарь
181 см | 75 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амьен
27
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 28 тур
Марсель
2 : 2
06.03.2020
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 0
22.02.2020
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Амьен
4 : 4
15.02.2020
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 2
08.02.2020
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лион
0 : 0
05.02.2020
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Брест
2 : 1
25.01.2020
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1 : 1
15.01.2020
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Амьен
1 : 2
11.01.2020
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
4 : 1
21.12.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Амьен
1 : 1
14.12.2019
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3 : 0
07.12.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4 : 2
30.11.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0 : 4
23.11.2019
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3 : 1
10.11.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1 : 0
02.11.2019
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2 : 2
27.10.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1 : 1
19.10.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1 : 1
19.10.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
3 : 1
04.10.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1 : 1
28.09.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1 : 3
25.09.2019
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1 : 2
21.09.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2 : 2
13.09.2019
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
31.08.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
1 : 2
24.08.2019
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1 : 0
17.08.2019
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2 : 1
10.08.2019
Амьен
1' - 90'
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