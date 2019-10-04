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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Марсель
Амьен - Марсель: обзор матча 04 октября 2019
Амьен
04.10.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Марсель
11'
Х. Алеесами
41'
С. Гирасси (П)
90+1'
С. Мендоса
23'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Марсель
ГОЛ! 3:1!
С. Мендоса
90'
+1
Желтая карточка
А. Бли
67'
66'
Желтая карточка
В. Ронжье
42'
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Гирасси
41'
39'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
М. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Х. Алеесами
Пас отдал
Г. Какута
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-1-1-1-3
1
Гютне
5
Алеесами
27
Шеджу
33
Калабрези
18
Дибасси
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
19
Отеро
7
Мендоса
9
Гирасси
4-3-1-2
30
Манданда
2
Сакаи
5
Перрен
15
Чалета-Цар
70
Сарр
20
Лопес
8
Сансон
21
Ронжье
28
Радоньич
9
Бенедетто
98
Жермен
Остались в запасе
Амьен
Марсель
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Остались в запасе
80
Исаак Лихаджи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Амьен - Марсель
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Ликон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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