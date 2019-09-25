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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Бордо
Амьен - Бордо: обзор матча 25 сентября 2019
Амьен
25.09.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
2'
С. Мендоса
73'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Бордо
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
Пас отдал
Д. Бриан
Желтая карточка
А. Калабрези
45'
+1
31'
Желтая карточка
О. Чуамени
25'
Желтая карточка
Э. Кватен
Желтая карточка
Б. Дибасси
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Мендоса
Пас отдал
Х. Отеро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
17
Мешер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
94
Отавио
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
4-1-1-4
1
Гютне
5
Алеесами
18
Дибасси
27
Шеджу
33
Калабрези
6
Монконду
34
Зунгу
9
Гирасси
34
Диабате
19
Отеро
7
Мендоса
4-2-2-1
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
23
Пабло
17
Мешер
14
Чуамени
94
Отавио
90
Калу
40
Камано
7
Бриан
Остались в запасе
Амьен
Бордо
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
45
Яссин Бенрау
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Алексис Бли
ОП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
Остались в запасе
45
Яссин Бенрау
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Лорис Бенито
ЛЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Амьен - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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