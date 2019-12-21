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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Амьен
ПСЖ - Амьен: обзор матча 21 декабря 2019
ПСЖ
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
4 : 1
Завершен
Амьен
10'
К. Мбаппе
46'
Неймар
65'
К. Мбаппе
84'
М. Икарди
70'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Амьен
ГОЛ! 4:1!
М. Икарди
Пас отдал
Х. Бернат
84'
70'
ГОЛ! 3:1!
С. Мендоса
Пас отдал
Ф. Диабате
ГОЛ! 3:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Ди Мария
65'
ГОЛ! 2:0!
Неймар
Пас отдал
М. Икарди
46'
28'
Желтая карточка
Э. Гнаоре
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
3-3-2-2
1
Навас
3
Силва
5
Маркиньос
22
Диалло
24
Бернат
5
Паредес
12
Менье
10
Неймар
11
Ди Мария
9
Икарди
10
Мбаппе
4-1-2-3
1
Гютне
21
Лефор
18
Дибасси
33
Калабрези
5
Алеесами
6
Монконду
8
Гнаоре
34
Зунгу
7
Мендоса
34
Диабате
11
Конате
Остались в запасе
ПСЖ
Амьен
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
24
Адиль Аушиш
АП
15
Серхио Рико
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча ПСЖ - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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9
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