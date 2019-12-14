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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Дижон
Амьен - Дижон: обзор матча 14 декабря 2019
Амьен
14.12.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
28'
М. Конате
19'
Й. Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Дижон
77'
Желтая карточка
Р. Амалфитано
62'
Желтая карточка
М. Альфонс
44'
Желтая карточка
М. Шуиар
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
Пас отдал
Ж. Лефор
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Й. Кадис
Желтая карточка
Ч. Аколо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
28
Бриан Сумаре
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Матеус Перейра
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
21
Лефор
27
Шеджу
18
Дибасси
33
Калабрези
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
11
Конате
77
Аколо
34
Диабате
3-4-1-2
1
Гомис
26
Чафик
5
Экюэль-Манга
2
Альфонс
20
Амалфитано
22
Ндонг
15
Бальмон
28
Сумаре
8
Шуиар
11
Таварес
29
Кадис
Остались в запасе
Амьен
Дижон
6
Тома Монконду
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
23
Матеус Перейра
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
6
Тома Монконду
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Амьен - Дижон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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