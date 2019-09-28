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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Амьен
Анжер - Амьен: обзор матча 28 сентября 2019
Анжер
28.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
83'
Р. Алиуи
13'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Амьен
ГОЛ! 1:1!
Р. Алиуи
Пас отдал
Р. Томас
83'
Желтая карточка
И. Сиссе
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Мендоса
Пас отдал
К. Корнетт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
34
Бонгани Зунгу
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
21
Айт Нури
75
Сиссе
7
Сантамария
15
Капелле
6
Мангани
9
Тиуб
28
Лаж
7
Алиуи
4-1-1-2-2
1
Гютне
18
Дибасси
27
Шеджу
33
Калабрези
5
Алеесами
29
Бли
8
Гнаоре
92
Корнетт
5
Какута
19
Отеро
7
Мендоса
Остались в запасе
Анжер
Амьен
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Даниэль Петкович
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
34
Бонгани Зунгу
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Анжер - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
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