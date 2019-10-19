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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Амьен
Ним - Амьен: обзор матча 19 октября 2019
Ним
19.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Амьен
41'
П. Мартинес
41'
П. Мартинес
90+4'
А. Калабрези
90+4'
А. Калабрези
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Амьен
90'
+7
Замена
️️️️
М. Талаль
90'
+5
Желтая карточка
Б. Дибасси
90'
+5
Желтая карточка
Б. Дибасси
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
А. Калабрези
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
А. Калабрези
84'
Замена
️️️️
М. Бодмер
76'
Желтая карточка
Х. Алеесами
76'
Желтая карточка
Х. Алеесами
66'
Замена
️️️️
Ф. Диабате
Замена
️️️️
С. Сарр
51'
ГОЛ! 2:0!
П. Мартинес
Пас отдал
Р. Филиппото
41'
ГОЛ! 1:0!
П. Мартинес
Пас отдал
Р. Филиппото
41'
30'
Желтая карточка
С. Гирасси
30'
Желтая карточка
С. Гирасси
29'
Желтая карточка
С. Мендоса
29'
Желтая карточка
С. Мендоса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
16
Люка Диас
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Ним
30
Valentin Rabouille
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
18
Лука Буаде
ПП
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ЦЗ
17
Махди Талаль
ЦП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-3-2-1
16
Диас
29
Пакье
23
Бриансон
18
Мартинес
22
Алакуш
17
Дулевич
25
Валь
11
Фомба
12
Филиппото
20
Рипар
9
Данке
4-1-1-1-3
1
Гютне
27
Шеджу
33
Калабрези
18
Дибасси
5
Алеесами
29
Бли
8
Гнаоре
5
Какута
9
Гирасси
19
Отеро
7
Мендоса
6
Сарр
6
Сарр
24
Бодмер
24
Бодмер
17
Талаль
17
Талаль
34
Диабате
34
Диабате
Остались в запасе
Ним
Амьен
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
18
Лука Буаде
ПП
30
Valentin Rabouille
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Валентен Жандре
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
18
Лука Буаде
ПП
30
Valentin Rabouille
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
5
Сами Бен Амар
ЦФ
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Валентен Жандре
ЦЗ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Ним - Амьен
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
8
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Стадион:
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