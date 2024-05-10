Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лука Тремолада
Статистика
Лука Тремолада - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1991 (34), Милан
#10 | Полузащитник
176 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
23
3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
0 : 0
05.05.2024
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 0
01.05.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Модена
1 : 0
27.04.2024
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Асколи
0 : 0
20.04.2024
Модена
1' - 60'
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2024
Катанцаро
1' - 90'
34'
44'
Италия. Серия В, 32 тур
Тернана
0 : 0
06.04.2024
Модена
1' - 67'
Италия. Серия В, 31 тур
Модена
1 : 1
01.04.2024
Бари
61' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 1
16.03.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
0 : 1
03.03.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
2 : 2
28.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Модена
0 : 0
25.02.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Венеция
2 : 2
18.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Модена
1 : 1
10.02.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Сампдория
2 : 2
03.02.2024
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Модена
3 : 0
27.01.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Палермо
4 : 1
20.01.2024
Модена
1' - 90'
23'
Италия. Серия В, 20 тур
Модена
1 : 2
13.01.2024
Брешиа
1' - 90'
52'
Италия. Серия В, 19 тур
Специя
1 : 1
26.12.2023
Модена
1' - 70'
Италия. Серия В, 18 тур
Кремонезе
4 : 0
23.12.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Модена
1 : 1
16.12.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Комо
2 : 1
10.12.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Модена
2 : 1
02.12.2023
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Парма
1 : 1
25.11.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
0 : 2
11.11.2023
Сампдория
1' - 80'
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
1 : 2
04.11.2023
Модена
1' - 90'
27'
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 1
29.10.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Брешиа
0 : 1
24.10.2023
Модена
58' - 90'
89, 90'
89'
Италия. Серия В, 10 тур
Бари
1 : 1
21.10.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
0 : 2
07.10.2023
Палермо
1' - 58'
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
1 : 3
30.09.2023
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
0 : 0
26.09.2023
Модена
1' - 70'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 76'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
1' - 87'
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
2 : 0
02.09.2023
Пиза
1' - 76'
4'
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
1 : 2
29.08.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 0
26.08.2023
Асколи
1' - 67'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+