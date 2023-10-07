Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Палермо
Модена - Палермо: обзор матча 07 октября 2023
Модена
07.10.2023, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 9 тур
0 : 2
Завершен
Палермо
47'
Л. Хендерсон
90+3'
Л. Манкузо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Палермо
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Л. Манкузо
Пас отдал
М. Луиджи Брунори
Замена
А. Гибре
️️️️
M. Cotali
73'
70'
Замена
Л. Штулац
️️️️
Ф. Ди Франческо
70'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
Р. Инсинье
69'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
E. Duca
69'
64'
Замена
Я. Сегре
️️️️
М. Кулибали
64'
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
64'
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
60'
Желтая карточка
М. Кулибали
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Я. Манкони
58'
Замена
А. Риччо
️️️️
Л. Тремолада
58'
Желтая карточка
Я. Манкони
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Хендерсон
Замена
E. Duca
️️️️
А. Палумбо
46'
44'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
Замена
M. Cotali
️️️️
N. Bonfanti
25'
Красная карточка
S. Oukhadda
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Палермо
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
3-4-3
16
3
Понси
33
19
99
5
Палумбо
10
Тремолада
16
17
Манкони
21
8
4-1-2-2-2
32
Чеккарони
15
Лучионе
37
Матею
25
Лунд
6
Гомес
6
Хендерсон
28
Кулибали
94
Инсинье
29
Ди Франческо
99
Брунори
22
21
29
29
21
10
Тремолада
4
Риччо
4
Риччо
10
Тремолада
19
Гибре
19
Гибре
5
Палумбо
20
20
5
Палумбо
17
Манкони
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
17
Манкони
25
Лунд
24
24
25
Лунд
29
Ди Франческо
4
Штулац
4
Штулац
29
Ди Франческо
28
Кулибали
8
Сегре
8
Сегре
28
Кулибали
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
94
Инсинье
11
Манкузо
11
Манкузо
94
Инсинье
Остались в запасе
Модена
Палермо
90
Андреа Секулин
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
25
Adnan Kanurić
ВР
91
Sebastiano Desplanches
ВР
15
Ivan Marconi
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
Главный тренер
Диего Бортолуцци
Статистика матча Модена - Палермо
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Новости команд
Все
Модена
Палермо
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+