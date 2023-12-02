Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Реджана 1919
Модена - Реджана 1919: обзор матча 02 декабря 2023
Модена
02.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 15 тур
2 : 1
Завершен
Реджана 1919
1'
Я. Манкони
50'
Ж. Антист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Реджана 1919
90'
+6
Красная карточка
Э. Пьераньоло
Замена
S. Oukhadda
️️️️
Я. Манкони
90'
+4
90'
Замена
Р. Фьямоцци
️️️️
М. Сампиризи
90'
Замена
S. Pettinari
️️️️
Ж. Антист
89'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
82'
Замена
E. Lanini
️️️️
М. Портанова
72'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Н. Гирма
65'
Желтая карточка
Н. Гирма
62'
Желтая карточка
Д. Чрнигой
53'
Желтая карточка
А. Бьянко
50'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Антист
Пас отдал
Э. Пьераньоло
46'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Я. Да Рива
Желтая карточка
A. Pergreffi
36'
ГОЛ! 1:0!
Я. Манкони
Пас отдал
Д. Фальчинелли
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
5
Антонио Палумбо
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
24
F. Nardi
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
23
S. Pettinari
ЦФ
4-3-3
90
Секулин
29
19
4
3
Понси
5
Палумбо
20
10
Тремолада
11
Фальчинелли
17
Манкони
8
4-4-1-1
22
Барди
4
27
Маркандалли
31
Сампиризи
70
Пьераньоло
21
Да Рива
72
Мелегони
80
Гирма
42
Бьянко
90
Портанова
9
Антист
17
Манкони
99
99
17
Манкони
31
Сампиризи
15
Фьямоцци
15
Фьямоцци
31
Сампиризи
21
Да Рива
89
Чрнигой
89
Чрнигой
21
Да Рива
90
Портанова
10
10
90
Портанова
80
Гирма
11
11
80
Гирма
9
Антист
23
23
9
Антист
Остались в запасе
Модена
Реджана 1919
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
14
Shaibu Nuhu
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Модена - Реджана 1919
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Альберто Бралья
Новости команд
Все
Модена
Реджана 1919
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+