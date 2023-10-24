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Расписание матчей
Италия. Серия B
Брешиа - Модена
Брешиа - Модена: обзор матча 24 октября 2023
Брешиа
24.10.2023, вторник, 19:30
Италия. Серия В, 1 тур
0 : 1
Завершен
Модена
90'
G. Zaro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брешиа - Модена
Желтая карточка
А. Папетти
90'
+9
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
90'
+7
90'
ГОЛ! 0:1!
G. Zaro
Пас отдал
Л. Тремолада
89'
Пенальти не реализован!
Л. Тремолада
Желтая карточка
Л. Леццерини
88'
Замена
Ф. Бианки
️️️️
Д. Боррелли
82'
74'
Желтая карточка
A. Pergreffi
73'
Замена
M. Cotali
️️️️
А. Гибре
Замена
F. Paghera
️️️️
T. Van De Looi
67'
Замена
Г. Мончини
️️️️
Д. Ольцер
67'
58'
Замена
Л. Тремолада
️️️️
Я. Манкони
58'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
Д. Фальчинелли
Замена
M. Huard
️️️️
Н. Галацци
56'
55'
Желтая карточка
А. Гибре
4'
Желтая карточка
А. Палумбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
19
Лука Леццерини
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
21
Riccardo Fogliata
ЦП
25
Николас Галацци
ЦП
72
Джакомо Ольцер
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
24
Лоренцо Дикман
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3
Matthieu Huard
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
2-5-3
19
Леццерини
66
Папетти
25
Бизоли
25
Галацци
72
Ольцер
6
24
Мангравити
21
29
Боррелли
28
24
Дикман
4-3-3
16
4
19
Гибре
4
Риччо
19
99
5
Палумбо
16
17
Манкони
11
Фальчинелли
8
6
4
4
6
29
Боррелли
9
Бианки
9
Бианки
29
Боррелли
72
Ольцер
11
Мончини
11
Мончини
72
Ольцер
25
Галацци
3
3
25
Галацци
19
Гибре
29
29
19
Гибре
17
Манкони
10
Тремолада
10
Тремолада
17
Манкони
11
Фальчинелли
32
Стриццоло
32
Стриццоло
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Брешиа
Модена
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
16
Corrado Riviera
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
17
Александр Джаллоу
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Брешиа - Модена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
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