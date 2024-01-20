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Расписание матчей
Италия. Серия B
Палермо - Модена
Палермо - Модена: обзор матча 20 января 2024
Палермо
20.01.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 21 тур
4 : 1
Завершен
Модена
8'
Я. Сегре
35'
М. Луиджи Брунори
88'
Э. Солери
90+6'
Э. Солери
31'
Т. Баттистелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палермо - Модена
ГОЛ! 4:1!
Э. Солери
Пас отдал
Л. Манкузо
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Э. Солери
Пас отдал
Я. Сегре
88'
Замена
Л. Манкузо
️️️️
М. Луиджи Брунори
84'
79'
Замена
А. Палумбо
️️️️
Я. Манкони
76'
Желтая карточка
Л. Стриццоло
Замена
G. Aurelio
️️️️
К. Лунд
75'
Замена
Э. Солери
️️️️
Ф. Ди Франческо
75'
57'
Замена
А. Риччо
️️️️
Ф. Понси
Замена
Ф. Ди Мариано
️️️️
Р. Инсинье
54'
Замена
A. Vasic
️️️️
Л. Хендерсон
54'
46'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
L. Magnino
Желтая карточка
М. Луиджи Брунори
45'
+3
38'
Желтая карточка
A. Pergreffi
ГОЛ! 2:1!
М. Луиджи Брунори
Пас отдал
П. Чеккарони
35'
31'
ГОЛ! 1:1!
Т. Баттистелла
Пас отдал
Ф. Понси
23'
Желтая карточка
Л. Тремолада
ГОЛ! 1:0!
Я. Сегре
Пас отдал
Л. Хендерсон
8'
7'
Желтая карточка
Ф. Понси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
91
Niccolò Corrado
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
24
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
30
Никола Валенте
ПВ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
92
Эдоардо Солери
ЦФ
11
Леонардо Манкузо
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
32
Лука Стриццоло
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-1-2-2-2
25
Лунд
24
Неделчару
32
Чеккарони
28
Гравес
6
Гомес
6
Хендерсон
8
Сегре
29
Ди Франческо
94
Инсинье
99
Брунори
22
3-4-3
16
19
4
3
Понси
16
5
Баттистелла
10
Тремолада
91
17
Манкони
9
8
25
Лунд
24
24
25
Лунд
94
Инсинье
23
Ди Мариано
23
Ди Мариано
94
Инсинье
6
Хендерсон
14
14
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
92
Солери
92
Солери
29
Ди Франческо
99
Брунори
11
Манкузо
11
Манкузо
99
Брунори
3
Понси
4
Риччо
4
Риччо
3
Понси
17
Манкони
5
Палумбо
5
Палумбо
17
Манкони
8
32
Стриццоло
32
Стриццоло
8
Остались в запасе
Палермо
Модена
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
30
Никола Валенте
ПВ
Главный тренер
Эудженио Корини
29
M. Cotali
ЦЗ
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
25
Adnan Kanurić
ВР
37
Алеш Матею
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
30
Никола Валенте
ПВ
Остались в запасе
29
M. Cotali
ЦЗ
22
Filippo Vandelli
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Палермо - Модена
1
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
16
Офсайды
0
1
Количество передач
480
394
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
- : -
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Бонасина
(Бергамо)
Стадион:
Renzo Barbera, Palermo
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