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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Асколи
Модена - Асколи: обзор матча 26 августа 2023
Модена
26.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
1 : 0
Завершен
Асколи
60'
Л. Стриццоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Асколи
90'
+7
Красная карточка
Д. Куаранта
Замена
E. Duca
️️️️
M. Cotali
90'
Замена
Ф. Понси
️️️️
А. Палумбо
90'
79'
Замена
F. Dionisi
️️️️
П. Родригес
79'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
Ф. Калигара
Замена
М. Гарджуло
️️️️
Л. Тремолада
67'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Я. Манкони
67'
61'
Замена
Д. Манцари
️️️️
E. Kraja
61'
Замена
M. Falzerano
️️️️
В. Миллико
ГОЛ! 1:0!
Л. Стриццоло
Пас отдал
Я. Манкони
60'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
N. Bonfanti
56'
45'
+1
Желтая карточка
E. Kraja
Желтая карточка
M. Cotali
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
27
Mirko Eramo
ЦП
18
Джакомо Манцари
ЦФ
65
Federico Dionisi
ЦФ
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
3-4-3
16
29
4
19
99
5
Палумбо
10
Тремолада
16
17
Манкони
21
8
3-3-4
2
Вивиано
17
Адьяпонг
31
Боттегин
14
Куаранта
14
73
73
Мазини
9
Мендеш
7
Миллико
21
Родригес
21
Калигара
5
Палумбо
3
Понси
3
Понси
5
Палумбо
29
20
20
29
10
Тремолада
5
Гарджуло
5
Гарджуло
10
Тремолада
17
Манкони
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
17
Манкони
21
32
Стриццоло
32
Стриццоло
21
21
Калигара
8
Гнаоре
8
Гнаоре
21
Калигара
7
Миллико
23
23
7
Миллико
73
18
Манцари
18
Манцари
73
21
Родригес
65
65
21
Родригес
Остались в запасе
Модена
Асколи
90
Андреа Секулин
ВР
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
27
Mirko Eramo
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
15
Tommaso Silvestri
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
3
Kevin Haveri
ЦЗ
27
Mirko Eramo
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
Статистика матча Модена - Асколи
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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