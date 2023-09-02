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Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Пиза
Модена - Пиза: обзор матча 02 сентября 2023
Модена
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
2 : 0
Завершен
Пиза
4'
Л. Тремолада
90+4'
Л. Стриццоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Модена - Пиза
ГОЛ! 2:0!
Л. Стриццоло
Пас отдал
F. Gerli
90'
+4
Замена
Т. Баттистелла
️️️️
Я. Манкони
90'
+3
86'
Желтая карточка
G. Masucci
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Л. Тремолада
76'
69'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Д'Алессандро
Желтая карточка
G. Zaro
66'
Замена
E. Duca
️️️️
А. Палумбо
62'
46'
Замена
Я. Млакар
️️️️
М. Валоти
46'
Замена
G. Piccinini
️️️️
М. Велозу
Замена
M. Cotali
️️️️
А. Гибре
46'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
N. Bonfanti
46'
43'
Желтая карточка
P. Beruatto
39'
Замена
А. Калабрези
️️️️
С. Морео
34'
Красная карточка
Х. Херманнссон
ГОЛ! 1:0!
Л. Тремолада
Пас отдал
Я. Манкони
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Пиза
1
Ante Vuković
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-4-3
16
19
4
19
Гибре
99
5
Палумбо
16
10
Тремолада
21
17
Манкони
8
3-4-1-2
12
Николас
4
Барбиери
6
Херманнссон
5
Канестрелли
44
Велозу
30
6
Надь
10
Валоти
77
Д'Алессандро
32
Морео
20
19
Гибре
29
29
19
Гибре
17
Манкони
5
Баттистелла
5
Баттистелла
17
Манкони
5
Палумбо
20
20
5
Палумбо
10
Тремолада
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
10
Тремолада
21
32
Стриццоло
32
Стриццоло
21
32
Морео
33
Калабрези
33
Калабрези
32
Морео
77
Д'Алессандро
25
Вигнато
25
Вигнато
77
Д'Алессандро
10
Валоти
9
Млакар
9
Млакар
10
Валоти
44
Велозу
36
36
44
Велозу
Остались в запасе
Модена
Пиза
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
1
Ante Vuković
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
1
Ante Vuković
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
26
Франческо Коппола
ЦЗ
8
Мариуш Марин
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
26
Gaetano Masucci
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Модена - Пиза
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
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