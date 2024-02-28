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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Модена
Пиза - Модена: обзор матча 28 февраля 2024
Пиза
28.02.2024, среда, 22:30
Италия. Серия В, 27 тур
2 : 2
Завершен
Модена
42'
Я. Млакар
84'
С. Канестрелли
74'
Л. Стриццоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Модена
90'
+3
Желтая карточка
Л. Стриццоло
ГОЛ! 2:1!
С. Канестрелли
Пас отдал
М. Велозу
84'
Желтая карточка
А. Караччоло
82'
Замена
С. Морео
️️️️
N. Bonfanti
81'
Замена
G. Masucci
️️️️
G. Piccinini
81'
78'
Желтая карточка
E. Duca
74'
ГОЛ! 1:1!
Л. Стриццоло
73'
Замена
E. Duca
️️️️
А. Палумбо
73'
Замена
Я. Манкони
️️️️
N. Corrado
68'
Желтая карточка
А. Палумбо
Замена
Т. Барбиери
️️️️
P. Beruatto
63'
Замена
I. Toure
️️️️
Л. Трамони
62'
Вторая желтая
М. Валоти
60'
55'
Замена
L. Magnino
️️️️
Т. Баттистелла
55'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
E. Gliozzi
50'
Желтая карточка
Т. Баттистелла
49'
Замена
Ф. Понси
️️️️
S. Santoro
ГОЛ! 1:0!
Я. Млакар
Пас отдал
А. Караччоло
42'
39'
Желтая карточка
S. Santoro
Желтая карточка
М. Валоти
22'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Барберис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
21
Лисандру Трамони
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
16
Mattia Sala
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
3-2-1-4
22
33
Калабрези
4
Караччоло
5
Канестрелли
51
Барберис
10
Валоти
21
Трамони
20
36
21
9
Млакар
3-5-2
90
Секулин
19
4
Риччо
33
8
5
Палумбо
91
5
Баттистелла
16
9
9
20
4
Барбиери
4
Барбиери
20
51
Барберис
44
Велозу
44
Велозу
51
Барберис
21
Трамони
27
27
21
Трамони
36
26
26
36
21
32
Морео
32
Морео
21
8
3
Понси
3
Понси
8
5
Палумбо
20
20
5
Палумбо
5
Баттистелла
8
8
5
Баттистелла
9
32
Стриццоло
32
Стриццоло
9
91
17
Манкони
17
Манкони
91
Остались в запасе
Пиза
Модена
12
Николас
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Альберто Аквилани
16
Riccardo Gagno
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
34
Matteo Campani
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
16
Mattia Sala
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Статистика матча Пиза - Модена
2
1
5
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
6
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
365
487
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
Стадион:
Арена Гарибальди
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