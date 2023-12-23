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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Модена
Кремонезе - Модена: обзор матча 23 декабря 2023
Кремонезе
23.12.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 18 тур
4 : 0
Завершен
Модена
16'
М. Коллоколо
29'
Ч. Пикель
31'
П. Гильоне
38'
Ч. Пикель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Модена
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Кода
83'
74'
Замена
F. Gerli
️️️️
А. Палумбо
Замена
А. Туйя
️️️️
В. Антов
70'
Замена
Д. Куальята
️️️️
П. Гильоне
59'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Ф. Васкес
59'
Замена
G. Abrego
️️️️
М. Кастаньетти
58'
57'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Риччо
46'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Л. Стриццоло
Желтая карточка
Ч. Пикель
45'
39'
Замена
Я. Манкони
️️️️
А. Гибре
ГОЛ! 4:0!
Ч. Пикель
Пас отдал
Л. Серникола
38'
Желтая карточка
Л. Раванелли
32'
ГОЛ! 3:0!
П. Гильоне
31'
ГОЛ! 2:0!
Ч. Пикель
29'
21'
Желтая карточка
А. Гибре
ГОЛ! 1:0!
М. Коллоколо
Пас отдал
Ф. Васкес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К)
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Массимо Кода
ЦФ
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
17
Якопо Манкони
ЦФ
3-4-1-1-1
99
Юнгдаль
60
Антов
13
Раванелли
15
Бьянкетти
17
Серникола
4
Кастаньетти
18
Пикель
18
Гильоне
18
Коллоколо
20
Васкес
9
Кода
4-4-2
16
4
Риччо
19
Гибре
4
19
5
Палумбо
20
17
99
32
Стриццоло
8
18
Гильоне
12
Куальята
12
Куальята
18
Гильоне
60
Антов
13
Туйя
13
Туйя
60
Антов
4
Кастаньетти
26
26
4
Кастаньетти
20
Васкес
29
Окереке
29
Окереке
20
Васкес
9
Кода
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Кода
5
Палумбо
16
16
5
Палумбо
4
Риччо
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
4
Риччо
32
Стриццоло
21
21
32
Стриццоло
19
Гибре
17
Манкони
17
Манкони
19
Гибре
Остались в запасе
Кремонезе
Модена
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
12
Thomas Brahja
ВР
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
44
Nikola Sekulov
ЦФ
Остались в запасе
29
M. Cotali
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
33
Cristian Cauz
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
20
Romeo Giovannini
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Статистика матча Кремонезе - Модена
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
20
15
Офсайды
1
2
Количество передач
495
331
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
78
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Volpi, Italy
Стадион:
Джованни Зини
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