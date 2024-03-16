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Расписание матчей
Италия. Серия B
Циттаделла - Модена
Циттаделла - Модена: обзор матча 16 марта 2024
Циттаделла
16.03.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 30 тур
1 : 1
Завершен
Модена
13'
F. Amatucci
42'
L. Magnino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циттаделла - Модена
84'
Желтая карточка
C. Cauz
Замена
В. Мастрантонио
️️️️
С. Бранка
78'
69'
Замена
Л. Стриццоло
️️️️
E. Gliozzi
69'
Замена
M. Cotali
️️️️
N. Corrado
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
Э. Бальдини
65'
Замена
М. Анжели
️️️️
F. Giraudo
65'
Замена
T. Maistrello
️️️️
A. Magrassi
65'
56'
Замена
A. Pergreffi
️️️️
G. Zaro
55'
Замена
Ф. Понси
️️️️
А. Палумбо
Замена
F. Giraudo
️️️️
A. Rizza
46'
45'
+2
Желтая карточка
S. Santoro
42'
ГОЛ! 1:1!
L. Magnino
Пас отдал
N. Corrado
Желтая карточка
A. Rizza
34'
ГОЛ! 1:0!
F. Amatucci
Пас отдал
Л. Кариссони
13'
Желтая карточка
С. Бранка
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
30
S. Negro
ЦЗ
15
Доменико Фраре
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
23
Симоне Бранка
(К)
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
92
Энрико Бальдини
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
8
Simone Santoro
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
98
Federico Giraudo
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Модена
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
3-2-3-2
78
Маниеро
30
15
Фраре
28
2
Сальви
24
Кариссони
23
Бранка
16
Вита
8
9
92
Бальдини
3-4-3
90
Секулин
19
33
4
Риччо
16
5
Палумбо
91
8
8
9
9
28
98
98
28
4
Анжели
4
Анжели
23
Бранка
5
Мастрантонио
5
Мастрантонио
23
Бранка
9
45
45
9
92
Бальдини
7
Пандольфи
7
Пандольфи
92
Бальдини
91
29
29
91
19
4
4
19
5
Палумбо
3
Понси
3
Понси
5
Палумбо
9
32
Стриццоло
32
Стриццоло
9
Остались в запасе
Циттаделла
Модена
13
Эльхан Кастрати
ВР
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
16
Riccardo Gagno
ВР
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Остались в запасе
13
Эльхан Кастрати
ВР
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
19
Claudio Cassano
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Остались в запасе
16
Riccardo Gagno
ВР
99
Shady Oukhadda
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
20
Edoardo Duca
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Циттаделла - Модена
2
2
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
429
360
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
64
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Marco Monaldi, Italy
Стадион:
Stadio Pier Cesare Tombolato, Cittadella
Новости команд
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