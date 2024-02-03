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Расписание матчей
Италия. Серия B
Сампдория - Модена
Сампдория - Модена: обзор матча 03 февраля 2024
Сампдория
03.02.2024, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 23 тур
2 : 2
Завершен
Модена
21'
Ф. Гонсалес
33'
А. Альварес
59'
А. Палумбо (П)
82'
А. Палумбо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Модена
90'
+2
Желтая карточка
S. Santoro
86'
Замена
L. Magnino
️️️️
E. Gliozzi
85'
Замена
Л. Ди Стефано
️️️️
Т. Баттистелла
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Палумбо
Замена
Э. Дарбо
️️️️
С. Эспозито
72'
71'
Замена
M. Cotali
️️️️
Ф. Понси
71'
Замена
S. Santoro
️️️️
N. Corrado
Желтая карточка
Ж. Йепес
65'
Желтая карточка
С. Эспозито
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Палумбо
Замена
П. Стоянович
️️️️
Ф. Депаоли
59'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
54'
45'
+4
Желтая карточка
А. Палумбо
40'
Желтая карточка
Т. Баттистелла
ГОЛ! 2:0!
А. Альварес
Пас отдал
С. Эспозито
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гонсалес
Пас отдал
К. Аскильдсен
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
(К)
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
9
Агустин Альварес
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
3
Фабио Понси
ЦЗ
4
Алессандро-Пио Риччо
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
5
Томас Баттистелла
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
16
Fabio Gerli
(К)
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
9
Fabio Abiuso
ЦФ
Сампдория
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
47
Simone Pozzato
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
8
Luca Magnino
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
4-1-2-3
1
Станкович
23
Депаоли
16
Гонсалес
21
12
Пиччини
21
Йепес
23
Касами
7
Аскильдсен
94
Эспозито
9
Де Лука
9
Альварес
4-4-2
90
Секулин
4
Риччо
19
33
3
Понси
91
5
Палумбо
16
5
Баттистелла
9
9
23
Депаоли
30
Стоянович
30
Стоянович
23
Депаоли
94
Эспозито
5
Дарбо
5
Дарбо
94
Эспозито
3
Понси
29
29
3
Понси
91
8
8
91
9
8
8
9
5
Баттистелла
73
Ди Стефано
73
Ди Стефано
5
Баттистелла
Остались в запасе
Сампдория
Модена
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
47
Simone Pozzato
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
Остались в запасе
68
Илия Танталокки
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
47
Simone Pozzato
ЦП
33
Francesco Conti
ЦП
43
Samuel Ntanda
ЦФ
19
Stefano Girelli
ЦФ
30
Gabriele Alesi
ЦФ
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
Статистика матча Сампдория - Модена
3
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
15
Офсайды
1
0
Количество передач
380
414
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Мария Соле Феррьери Капути
(Ливорно)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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